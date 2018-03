La Russie retire sa demande d'adhésion au CERN

© East News. Le CERN enquête sur un simulacre de sacrifice humain

La Russie a retiré sa demande d'adhésion à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) , mais continuera à coopérer avec elle, a déclaré à Sputnik la porte-parole du CERN Sophie Tesauri.

«Le CERN a une longue histoire de coopération avec la Russie et maintient de bonnes relations avec elle à tous les niveaux. Le fait que la Russie a pris la décision de ne pas devenir membre associé n'aura pas d'incidence sur notre coopération profonde qui s'est intensifiée récemment», a fait savoir Mme Tesauri.

Selon la porte-parole, un État n'a pas besoin d'être membre du CERN pour apporter une contribution dans son travail. La décision de Moscou n'affectera en aucune façon sa participation à des projets communs, a souligné l'interlocuteur de l'agence.

La Russie a déposé la demande d'association au CERN en 2013. Le conseil de l'organisation a approuvé la demande, mais Moscou l'a ensuite retirée. Selon des sources proches de la situation, la décision de retirer la demande a été prise en novembre dernier.

Le CERN est le plus grand laboratoire de physique des particules du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l'Univers, et utilise des instruments scientifiques très complexes, dont le Grand collisionneur de hadrons.