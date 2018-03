Un des créateurs de Siri le trouve maladroit par la faute d’Apple

Norman Winarsky était parmi les personnes présentes à la naissance de Siri, l'assistant personnel à commande vocale qui vit maintenant dans tous nos iPhones, et il s’est récemment dit déçu dans son espoir «qu'Apple utilise Siri pour lancer une autre révolution».

Dans un entretien accordé au site Quartz, Norman Winarsky, un des créateurs de l'assistant intelligent Siri a critiqué Apple pour la façon dont il a utilisé son produit.

Avant le lancement de Siri sur iOS Norman Winarsky espérait qu'il allait révolutionner le monde, mais le résultat a été maladroit. Selon lui, Siri est idéal pour établir des rappels, vérifier la météo et pour d'autres tâches relativement banales, mais il est incapable de comprendre les préférences de l'utilisateur. Il est, en plus, incapable de converser normalement.

Siri était destiné à servir spécifiquement de concierge pendant les voyages et les divertissements. Par contre, Apple a lancé Siri comme un assistant qui peut vous aider dans tous les domaines de votre vie, un plus grand défi qui prendra inévitablement plus de temps pour se perfectionner,

«Ce sont des problèmes difficiles et lorsque vous êtes une entreprise qui traite avec un milliard de personnes, les problèmes se compliquent encore. Ils recherchent probablement un niveau de perfection qu'ils ne peuvent pas atteindre», a déclaré Norman Winarsky.