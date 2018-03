Le plus long train à grande vitesse testé en Chine

Le nouveau train à grande vitesse Fuxing capable de transporter plus de 1.100 passagers subit actuellement des tests à Beijing. Il est conçu et fabriqué à 100% en Chine.

Avec une vitesse allant jusqu'à 350 km/h, le train Fuxing conçu par le groupe CRRC Tangshan Co. Ltd. est composé de 16 wagons et mesure 415 mètres de long. À l'heure actuelle, le train effectue des tests menés par une tierce partie, a annoncé son constructeur.

Capable de transporter plus de 1.100 passagers, le nouveau train recevra les permis de conception et de fabrication uniquement après avoir réussi tous les tests, précise l'agence Xinhua qui souligne que le train est conçu et fabriqué à 100% dans l'Empire du milieu.

© AFP 2018 Liu Jin En Chine, le premier train magnétique mis en service dans le métro

La Chine possède aujourd'hui le plus grand réseau de chemins de fer à grande vitesse au monde, dont un tiers est conçu pour atteindre une vitesse de 350 km/h. À la fin de l'année 2017, le réseau ferroviaire à grande vitesse chinois atteignait une longueur de 25.000 km, soit près des deux tiers du total mondial.

Également connu sous le nom de «Renaissance», Fuxing est la nouvelle génération de trains à grande vitesse développés par la Chine. En septembre dernier, la vitesse des trains Fuxing a été portée à 350 km/h sur la ligne ferroviaire à grande vitesse Beijing-Shanghai, ce qui en a fait le service ferroviaire le plus rapide au monde.