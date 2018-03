Voici comment notre univers est né (vidéo)

À quoi ressemblait le Big bang, comment se sont formées les premières étoiles et les galaxies de notre univers, et enfin, comment est apparue la première forme de vie sur notre planète? Les réponses à toutes ces questions qui concernent chacun de nous se trouvent dans cet article.

Le youtubeur John Boswell a publié sur sa chaîne YouTube MELODYSHEEP une vidéo qui raconte l'histoire de l'univers en remontant quelque 14 milliards d'années en arrière.

Le spot retrace tous les moments marquants de l'évolution de l'univers: de sa naissance pendant le Big bang jusqu'à la création des premières étoiles et galaxies

Chaque seconde de la vidéo qui dure 10 minutes représente 22 millions d'année, soit 13,8 milliards d'années pour l'ensemble de la vidéo. Les images utilisées pendant le montage proviennent de sources différentes, dont la NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe.

«Il peut être difficile de comprendre combien c'est long 13,8 milliards d'années. Plus vous regardez cette vidéo, plus elle vous fait comprendre à quel point l'univers est incroyablement vieux, et à quel point nous, les humains, sommes magnifiquement petits dans le grand schéma», lit-on dans la légende de la vidéo.

Posté le 9 mars, le clip a été déjà visionné environ 100.000 fois.

«WOW! C'est tout simplement génial!»

«C'est la meilleure vidéo qui ait jamais été mise sur internet»

«J'aime la façon dont l'univers peut rendre toute existence humaine insignifiante», ont notamment écrit des internautes dans les commentaires.