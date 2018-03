Boissons-tueuses: en boire quotidiennement présente un risque mortel

Un groupe de chercheurs américains de l'Université Emory, dans l'État de Géorgie, ont établi que consommer des boissons avec des sucres ajoutés augmentait les risques de mort prématurée, relate EurekAlert!.

Afin de tirer cette conclusion, les scientifiques ont observé, pendant six ans, plus de 30.000 volontaires. Dans le cadre de l'expérience, ces derniers ont bu des jus de fruits et des boissons sucrées gazeuses. Avant le lancement de l'étude, les scientifiques avaient exclu ceux atteints de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Les spécialistes avaient également estimé le niveau de consommation de boissons et aliments à forte concentration en sucre par ce groupe de volontaires.

En cas de décès, les scientifiques prenaient en compte tous les facteurs qui auraient pu l'influencer, notamment le tabagisme, l'activité physique et le niveau de revenus.

Au final, les chercheurs ont établi que ceux qui buvaient environ un litre de boissons sucrées par jour mouraient deux fois plus souvent d'une insuffisance coronarienne que ceux qui buvaient moins de 30 millilitres de boissons sucrées par jour. Les personnes âgées de plus de 45 ans se trouvent dans le groupe à risque.