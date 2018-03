«Jamais rien vu de tel»: une vidéo avec des monstres sous-marins stupéfait des biologistes

Une vidéo montrant un couple de poissons abyssaux, considérés parmi les créatures les plus énigmatiques de l’Océan mondial, a impressionné des biologistes. «J’ai étudié ces poissons la plus grande partie de ma vie mais je n’ai jamais rien vu de tel», a ainsi reconnu un spécialiste de l’Université de Washington.

Des biologistes ont publié une vidéo montrant un couple de poissons abyssaux, de l'espèce Caulophryne jordani.

Sur la vidéo, réalisée à l'aide d'un appareil sous-marin à une profondeur de 800 mètres aux environs de l'archipel portugais des Açores, l'on peut voir une femelle ceratioidea dont la taille ne dépasse pas 16 centimètres, écrit la revue Science.

Néanmoins, pour la première fois dans l'histoire, une caméra a réussi à capter une scène où l'on voit un minuscule mâle s'accrocher à la femelle.

Il est à savoir que ces poissons présentent un dimorphisme sexuel extrême avec des mâles très petits, d'une taille généralement comprise entre 6 et 10 millimètres et des femelles géantes, parfois plus de soixante fois plus grandes que les mâles et pesant un demi-million de fois plus.

«J'ai étudié ces poissons la plus grande partie de ma vie mais je n'ai jamais rien vu de tel», a expliqué Ted Pietsch, un biologiste de l'Université de Washington.

Le spécialiste a précisé que ces images étaient particulièrement importantes car ces poissons restaient à l'heure actuelle peu connus de la science.