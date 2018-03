Quai-caméléon: pourquoi change-t-il de couleur? (vidéo)

Des internautes essayent d’expliquer un effet d’optique filmé à New York où les différentes moitiés d’un quai en bois de Staten Island changent de couleur en fonction de l’angle du tournage.

Une illusion d'optique a été repérée et filmée sur un quai de Staten Island à New York, dont les deux moitiés changent de couleur en fonction de l'angle du tournage.

D'abord, ni l'opérateur, ni les utilisateurs du portail Reddit où la vidéo a été publiée n'ont pu comprendre ce phénomène: pourquoi les deux côtés identiques faits du même matériel changeaient de couleur alors que le Soleil restait immobile.

«Je pense que la route sait quand on la regarde et s'y adapte comme un caméléon. Elle envoie des signaux à travers le sol pour que les morceaux de bois changent la composition chimique de leurs pigments», a plaisanté un des commentateurs.

Cela étant, une explication de cet effet d'optique existe.

Les morceaux de bois du quai sont installés en chevron et les espaces entre eux d'une partie de la passerelle se trouvent à la perpendiculaire des espaces entre les planches de bois de l'autre. Ces espaces captent la lumière différemment en fonction de l'angle des rayons du Soleil. Donc, quand l'astre se trouve à gauche de l'opérateur, le côté gauche semble plus clair que le droit et vice versa.

Ce phénomène est connu sous le nom d'anisotropie, la qualité d'être dépendant des propriétés physiques de la direction.

«C'est l'anisotropie. La lumière, tombant sur une surface, s'étire perpendiculairement aux espaces. […] À cause de micro-espaces dans ces matériaux, la lumière se retire beaucoup plus dans un sens que dans l'autre», a expliqué un des utilisateurs.

Un effet similaire est observé pour une pelouse tondue dans des directions différentes.