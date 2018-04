Vous voyez un nuage vert? Alors prenez vos jambes à votre cou

Dans la Tornado Alley, une immense région des États-Unis qui s'étend depuis le nord du Texas jusqu'à l'est du Colorado en passant par l'Oklahoma, le Kansas, le Nebraska et la partie ouest du Dakota du Sud, les nuages verts sont depuis longtemps considérés comme l'avertissement d'une tornade ou d'une tempête de grêle. Les gens disent que la couleur verte des nuages s'explique par les grenouilles et les sauterelles aspirées par la tornade. Selon Pecos Hank, blogueur et chasseur de tornades, en réalité la situation est bien différente.

Alors, pourquoi les nuages deviennent-ils verts? Dans un texte accompagnant sa vidéo Pecos Hank l'explique par le fait que des objets absorbent et reflètent la lumière du Soleil.

Certains des plus grands orages peuvent générer des zones de fortes pluies concentrées et de grêle qui ressemblent à des chutes d'eau. Les chasseurs de tempêtes appellent cela le noyau.

«Si vous vous retrouvez au centre de la tempête, vers midi le noyau est souvent bleuâtre ou d'une magnifique couleur turquoise. Mais en fin d'après-midi et dans la soirée, lorsque la plupart des tempêtes se produisent, la lumière dorée et rougeoyante du coucher de soleil peut se mélanger avec le bleu des précipitations ce qui produit une couleur verdâtre. Le jaune et le bleu font du vert!», explique Pecos Hank.

Selon lui, quand les nuages sont verts cela signifie généralement qu'il y a un orage violent avec de fortes pluies et de la grêle. Ils ne garantissent pas une tornade, mais des orages puissants sont en mesure d'en produire une.

«Donc, ça ne ferait pas de mal d'avoir un plan si vous voyez un nuage d'orage devenir vert», conclut le blogueur.