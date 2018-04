Des guêpes-robots bientôt à la conquête de Mars?

La taille d’une guêpe et des ailes de cigale, voici le nouveau projet original de la Nasa visant à créer des «guêpes-robots», susceptibles de remplacer dans l’avenir les rovers pour effectuer des recherches dans les endroits les plus difficilement accessibles de la planète rouge, explique le spécialiste de la Nasa, Chang-kwon Kang.

Dans le cadre du programme d'exploration de la planète rouge, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (Nasa) envisage d'envoyer sur Mars des appareils hors du commun et baptisés «guêpes-robots», a annoncé le spécialiste de la Nasa , Chang-kwon Kang.

Ces appareils volants, dont la taille ne dépassera pas celle des guêpes ordinaires, seront dotés d'ailes de cigales de cinq centimètres. Selon les spécialistes, ces proportions seront suffisantes pour permettre aux «guêpes-robots» de planer dans l'atmosphère martienne.

«Nos calculs préliminaires montrent que la guêpe avec des ailes de cigale pourra planer dans l'atmosphère martienne. De plus, la puissance, indispensable aux guêpes-robots sera diminuée au profit de la structure de l'aile combinée avec le mécanisme innovateur de la recharge», a-t-il expliqué sur le site de la Nasa.

De plus, ces robots seront équipés de capteurs et d'appareils de communication sans fil ce qui leur permettra de collecter des informations aussi bien seuls qu'en essaim. Ils seront donc capables de communiquer et de revenir vers le rovers pour se recharger.

Selon Chang-kwon Kang, ces «guêpes-robots» auront plus d'avantages par rapport aux rovers traditionnels.

Premièrement, leur petite taille facilitera considérablement leur transport interplanétaire. Deuxièmement, ils seront plus fiables car grâce à leur construction simplifiée, il est plus facile de les tester et de prévenir des déficiences.

Pour réaliser ce projet, une équipe américaine d'ingénieurs coopérera avec des spécialistes japonais qui ont déjà conçu des robots volant dans les conditions terrestres.

À l'heure actuelle, ce projet se trouve dans sa phase initiale lorsque les scientifiques doivent choisir le design des ailes des guêpes ainsi que déterminer leur poids. Par la suite, ils vont se concentrer sur l'optimisation des manœuvres, la fabrication des appareils de sondage et l'organisation des vols d'essai.