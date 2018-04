Des scientifiques expliquent l’absence d’acné chez les animaux

Des scientifiques sont parvenus à établir la raison pour laquelle les animaux n'ont pas d'acné alors qu'ils ont des processus épidermiques similaires aux humains, lit-on dans le journal IFLScience.

L'acné, une maladie chronique du follicule pilo-sébacé, se produit lorsque les follicules pileux se bouchent avec les huiles et les cellules mortes de la peau. Ces bosses rouges caractéristiques émergent du fait que la couche dermique de la peau est devenue irritée et enflammée, souvent en réaction au Propionibacterium acnes, une bactérie qui vit habituellement paisiblement sur notre peau extérieure et profondément dans nos pores.

L'acné survient le plus souvent à l'adolescence et est liée à l'hypersécrétion de sébum et à des anomalies de la kératinisation.

Cependant, la plupart des mammifères produisent aussi du sébum pour lubrifier et imperméabiliser leur peau en créant un revêtement cireux. Bien que les humains soient moins poilus, leurs glandes sébacées continuent à pomper une bonne part du sébum sur la peau. Par conséquent, le sébum s'accumule activement, ce qui crée des imperfections. Ce problème affecte également les chiens et les chats à poils courts.

Malgré ce que beaucoup supposent, la propreté a relativement peu à voir avec l'acné, qui est souvent entraînée par des facteurs tels que l'alimentation et la génétique. C'est aussi l'une des maladies les plus courantes dans le monde, bien que certains groupes de personnes (comme les habitants de Kitavan en Papouasie-Nouvelle-Guinée) ne semblent pas avoir d'acné du tout.