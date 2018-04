Un amas galactique géant photographié par Hubble (photo)

Le télescope Hubble a pris en photo l’amas galactique PLCK G308.3-20.2, un des plus grands objets spatiaux. Cette découverte doit aider à mieux comprendre la nature des amas galactiques et le développement de l’univers.

Le télescope spatial Hubble a réalisé une photo détaillée de l'amas galactique PLCK G308.3-20.2, un des plus grands objets spatiaux de l'univers, dans la constellation de l'Oiseau de paradis, indique le portail de ce télescope.

La photo a été prise dans le cadre du programme RELICS pour lequel Hubble photographie les plus grands amas de galaxies.

La majorité des galaxies, y compris la Voie lactée, font partie d'objets spatiaux plus grands, amas et superamas galactiques, dont les masses équivalent à des dizaines voire des centaines de millions de Soleil et sont composées de la matière noire.

Des scientifiques étudient ces groupes de galaxies pour comprendre le rôle de la matière noire et l'énergie noire dans leur création et les liens entre leur structure et la distribution de la matière dans l'univers juste après le Big Bang.

Selon l'équipe scientifique de Hubble, l'observation de PLCK G308.3-20.2 et d'autres grands amas galactiques a déjà aidé des astronomes à découvrir deux des plus grandes structures dans l'univers affectant les mouvements de la Voie lactée et d'autres galaxies. Ces superstructures incluent notamment des amas tels que le Grand Attracteur et l'amas du Centaure.

Grâce à ces découvertes, des astronomes ont réussi à comprendre pourquoi notre Galaxie se déplace de manière inhabituellement rapide par rapport aux autres galaxies et à dévoiler quelques secrets de la formation de ces objets géants.