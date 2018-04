Le nombre idéal de cafés à boire par jour calculé

En plein milieu d'une journée bien remplie, alors qu'on est en train de courir dans tous les sens, prendre un café peut se transformer en un véritable moment de calme et de sérénité.

Se poser tranquillement sur une terrasse, tenir entre ses mains une tasse légèrement brulante diffusant sa chaleur à travers tous le corps, respirer un arôme riche et enfin oser boire la première gorgée, tant attendue. Ce rituel s'exécute les yeux fermés afin de faire durer ce moment d'insouciance en tête-à-tête avec soi-même.

Pouvoir répéter cette scène en boucle serait trop beau pour être vrai, les scientifiques mettant en garde contre les effets nocifs de cette boisson énergisante.

Cependant, la comparaison de plusieurs études menées au cours de ces dernières années a permis d'établir que la quantité de tasses de café à boire quotidiennement tout en conservant son effet bénéfique est de trois à quatre tasses par jour.

Ainsi, les chercheurs de la Société européenne de cardiologie ont observé pendant dix ans 20.000 personnes qui buvaient au moins quatre tasses de café par jour et ont établi que ces sujets avaient environ 64% de risque de mourir prématurément en moins par rapport à ceux qui n'en consommaient pas.

Un avis similaire a été exprimé par une étude menée à l'université de Southampton et regroupant 200 recherches précédentes: le café permettrait de diminuer les risques de diabètes, de maladies du foie, de démence, voire de survenance de certains cancers. Afin d'atteindre ces résultats spectaculaires, il suffirait de consommer également 3 à 4 tasses de cafés par jour, ce qui ne s'applique malheureusement pas aux femmes enceintes.

Le Food and Chemical Toxicology a récemment publié une analyse systématique de plus de 10.000 études scientifiques effectuées entre 2001 et 2015 ayant pour but de déterminer combien de tasses de café il faudrait boire quotidiennement.

Ils en sont venus à la conclusion que pour un adulte, la dose idéale serait d'environ 400 mg/jour, ce qui correspond à quatre tasses standards. Quant aux enfants et aux adolescents, l'indice se situe à 2,5 mg/kg, soit une tasse de café pour 40 kg.

Des spécialistes de l'Université de São Paulo ont à leur tour analysé les préférences alimentaires ainsi que l'état des artères de 4.400 personnes, permettant de constater que ceux qui consommaient trois tasses de café quotidiennement diminuaient les risques de calcification coronarienne, ce qui signifiait moins de dépôts de calcium sur la valve aortique de leur cœur. Ils préviennent néanmoins que consommer plus de trois tasses par jour serait dangereux pour le système cardio-vasculaire.

Le nombre de trois à quatre tasses de café par jour a également été mentionné dans d'autres études: selon le Journal of Gerontology, deux tasses par jour diminueraient de 26% le risque de démence chez les femmes ménopausées.

Le Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention indique que deux tasses et demie, même de déca, diminueraient de 50% le risque de cancer colorectal. D'après le Diabetologia, trois tasses diminueraient de 37% le risque de diabète.