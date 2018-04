Grands menteurs: comment les chiens obtiennent ce qu'ils désirent

Une équipe de chercheurs suisses a révélé que les chiens étaient capables de duper les humains pour obtenir une petite douceur convoitée, comme l'indique l'étude parue dans la revue scientifique Animal Cognition.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont conduit une expérience spécifique. Premièrement, ils ont appris à 27 chiens de divers races et âges à faire le distinguo entre une personne (prototype du propriétaire) «prête à coopérer» et une personne «compétitive». La première leur donnait leurs aliments préférés et la deuxième, non.

Les chiens ont alors été priés de «montrer la nourriture» et devaient amener ces personnes à une des trois boites, la première avec des saucisses (leur nourriture préférée), la deuxième avec des biscuits pour chiens et la troisième vide. Le propriétaire qui «coopérait» régalait le chien, lui offrant ce qui se trouvait dans la boite à laquelle il l'amenait, tandis que celui compétitif ne lui donnait pas les docueurs de la boite choisie.

C'est là que le plus intéressant commence: les chiens amènent moins souvent la deuxième personne à la boite avec les saucisses. Apparemment, ils se rendent compte qu'elle n'allait de toute façon pas lui en donner.

«Pour les deux jours du test, les chiens étaient plus susceptibles d'amener le partenaire coopératif que le concurrent à la boîte contenant la nourriture préférée, et cet effet était plus fort le deuxième jour que le premier jour du test», est-il dit dans l'étude.

Ainsi, les résultats démontrent que les chiens sont capables d'adapter leur comportement et d'utiliser une tactique intelligente car ils comprennent comment leurs actions affectent le comportement des humains.