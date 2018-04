La science explique ce que le contenu des assiettes peut révéler

Cherchant à savoir par quoi sont déterminés les choix alimentaires d'un individu, des spécialistes de l'Université du Kansas ont effectué une recherche auprès d'un échantillon de 300 personnes. Les bénévoles ont été invités à répondre à des questions sur les produits qu'ils privilégiaient dans leurs assiettes et pour quelle raison, écrit le quotidien Daily Mail.

Les résultats obtenus ont montré que pour le petit déjeuner, les interrogés tendaient à choisir en majorité des céréales, des œufs, du café ainsi que divers produits laitiers. Ceci est expliqué par le sentiment de faim ainsi que par le besoin de consommer une nourriture jugée saine.

Pour le déjeuner, le choix s'avère être différent et dépend de multiples facteurs. Par exemple, il dépend des conditions du travail et du temps que l'individu peut consacrer à son repas. Le prix joue également un rôle important.

En revanche, le dîner correspond à un moment de plaisir, lié à la socialisation et à l'envie de s'offrir un restaurant ou bien de rester chez soi pour y déguster un repas délicieux. Ici, les préférences peuvent varier en fonction des goûts et s'étalent des fruits de mer à la volaille.

Tout ceci a permis aux spécialistes d'affirmer que pour le petit déjeuner le choix est expliqué par le sentiment de faim, pour le déjeuner c'est une question d'habitude et, finalement, le dîner est conditionné par le plaisir. Autrement dit, le repas du matin et du midi est expliqué par des causes physiologiques et rationnelles tandis que celui du soir est censé de satisfaire des besoins psychologiques et intimes, liés à la communication et à la détente.