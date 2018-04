Poutine précise quand la Russie testera son nouveau lanceur spatial superlourd

Le Président russe a annoncé jeudi que les tests du nouveau lanceur spatial superlourd russe, prévus pour se faire à partir d’un site spatial situé en Sibérie, commenceraient au plus tard en 2028.

Les essais de la nouvelle fusée-porteuse superlourde russe débuteront d’ici à 2028, a déclaré jeudi Vladimir Poutine lors d’une visite au pavillon rénové Espace, qui a rouvert ses portes au Centre des expositions panrusse VDNKh de Moscou.

«Quant au lanceur superlourd, les premiers tests sont programmés pour avoir lieu dans dix ans», a indiqué M.Poutine.

Le chef de l’État russe a noté que la nouvelle fusée décollerait depuis un pas de tir spécial qu’il faut encore construire au cosmodrome Vostotchny , dans le sud-est de la Sibérie

«Nous comptons lancer prochainement les travaux, après un lanceur lourd, ce sera le tour d’un lanceur superlourd», a ajouté M.Poutine.

Selon lui, les travaux de conception de la fusée et la construction du pas de tir à Vostotchny se dérouleront parallèlement pour que le lanceur et le pas de tir soient prêts en même temps.

Le lanceur superlourd russe devra être capable de placer des charges utiles de plus de 80 tonnes sur une orbite terrestre basse et de transporter des charges d’au moins 20 tonnes jusqu’à la Lune. Ses concepteurs envisagent de porter ensuite ces capacités d’emport respectivement à 140 et à 27 tonnes.

Le nouveau lanceur permettra d’envoyer des vaisseaux spatiaux vers la Lune, mais aussi vers Mars et Jupiter. Le voyage jusqu’à la Lune ne prendra que cinq jours.