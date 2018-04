Un nouveau bienfait extraordinaire de l’aspirine découvert

© AFP 2018 BRENDAN SMIALOWSKI Les médicaments susceptibles de provoquer une crise cardiaque révélés

L'aspirine a un bienfait que l'on avait jusqu'à présent mésestimé: celui d'éviter à des personnes qui viennent de perdre leurs proches de faire une crise cardiaque, ont indiqué des chercheurs, selon la revue scientifique Psychotherapy and Psychosomatics

22 personnes ont pris part à cette étude, dont 10 avaient perdu leur conjoint au cours du mois précédent. Les spécialistes ont sélectionné arbitrairement 11 participants et leur ont donné pendant 10 jours la dose habituelle d'aspirine prescrite pour prévenir la crise cardiaque, soit 81 mg. Les 11 autres ont pris un placebo.

Il s'est avéré que la pression artérielle des personnes qui prenaient de l'aspirine était plus basse que celle de cobayes de l'autre groupe. En outre, cinq participants de l'étude, qui ont perdu leurs proches, ont eu des symptômes de dépression et des réactions physiologiques au stress moins marquées.

Selon la revue, dans les 24 heures qui suivent la perte d'un proche, le risque de crise cardiaque augmente de plus de 20 fois du fait d'une pression artérielle plus élevée à cause du stress.