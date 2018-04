Ces aliments sont les plus efficaces pour lutter contre la dépression

Manger des fruits et légumes crus pourrait stimuler la santé mentale et apaiser les symptômes dépressifs, affirment des chercheurs néo-zélandais.

Des chercheurs de l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, ont démontré que les personnes qui mangeaient plus de produits «naturels» et non cuit avaient des niveaux plus élevés de bien-être psychologique que ceux qui mangeaient principalement des substituts cuits, relate le journal The Independent.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Des scientifiques russes créent une lampe anti-dépression

Alors que les chercheurs ont été dans l'incapacité d'identifier une relation de cause-effet spécifique pour expliquer les résultats obtenus, ils supposent que la corrélation pourrait être due au fait que les micronutriments que contiennent les fruits et légumes sont plus facilement absorbés lorsque ces derniers sont consommés à l'état cru.

Les scientifiques ont identifié les dix fruits et légumes les plus bénéfiques pour la santé mentale: carottes, bananes, pommes, légumes à feuilles sombres, pamplemousses, laitue, agrumes, baies fraîches, concombres et kiwis.

Le céleri, le chou, la tomate, les champignons et l'oignon rouge sont également fortement associés à une humeur positive.

© REUTERS / Dylan Martinez Un cheveu suffit aux chercheurs russes pour diagnostiquer une dépression

En outre, les chercheurs ont suggéré que le processus de cuisson et de mise en conserve «conduirait très probablement à une dégradation des nutriments, limitant ainsi leur impact bénéfique sur la santé mentale».

Cela ne veut pas dire que les produits cuits ne présentent aucun avantage pour la santé mentale, car les chercheurs ont constaté que leur consommation était tout de même associée à une amélioration de l'humeur.

Cependant, une plus grande satisfaction de vie, une réduction des symptômes dépressifs et une amélioration de l'humeur constitueraient les avantages liés à une forte consommation de fruits et légumes crus.