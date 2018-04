Qui gagne le plus? Un lien entre l’apparence physique et le salaire établi par la science

Être beau et riche ou… non? Un physique agréable ne garantit pas pour autant un salaire plus élevé, affirment des spécialistes britanniques. Dans leur étude, réalisée conjointement avec leurs collègues américains, ils expliquent le lien entre l’apparence physique et le niveau de salaire et leurs résultats sont loin de ce que vous auriez pu croire.

Le cliché généralement admis voudrait que plus l'apparence physique d'une personne est attractive, mieux elle est placée dans la société. Néanmoins, une étude réalisée par des scientifiques britanniques et américains, dont les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Business and Psychology, prouve le contraire.

Dans le cadre d'un suivi sur le long terme de la santé d'adolescents (Add Health), les spécialistes ont récolté des informations sur 20.000 jeunes Américains. Ces derniers devaient répondre à une série de questions visant à caractériser leur apparence, à déterminer leur revenu, ainsi que leur état de santé et leur capacités intellectuelles.

Lorsque la recherche a commencé, les participants n'avaient que 16 ans et ils ont été observés pendant 13 ans, soit jusqu'à ce qu'ils aient 29 ans.

Les résultats obtenus ont montré que les jeunes ayant les revenus les plus élevés étaient ceux avec la meilleure capacité de réflexion. De même, ils étaient plus sociables et moins stressés.

Selon les chercheurs, ces caractéristiques permettent, bien plus que la beauté, de bien gagner sa vie.

© REUTERS / Yves Herman La science explique pourquoi il faut offrir du chocolat à son partenaire

Dans le même temps, à la plus grande surprise des chercheurs , ils ont constaté qu'avoir une apparence plutôt «répugnante» était un autre avantage pour gagner plus.

Dans le communiqué de presse de la British Psychological Society, les chercheurs précisent que le trait de caractère expliqué comme «l'ouverture à l'expérience» est en lien direct avec le niveau de revenu ainsi qu'avec l'attractivité physique.

De même, les scientifiques montrent que les gens «répugnants», peu importe leur sexe, n'aspirent pas à acquérir de l'expérience, car ils restent focalisés sur une seule sphère d'activité. En revanche, ils sont quasiment obsédés par leur métier et se perfectionnent constamment ce qui les aide à faire carrière.