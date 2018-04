Pour dormir à poings fermés, ces cinq produits sont à bannir de vos assiettes

Tout le monde sait que pour passer une douce nuit et ne pas avoir de soucis pour s’endormir, il faut éviter de boire du café le soir, ou encore manger des sucreries, néanmoins, il y a bien d’autres produits auxquels vous n’auriez jamais pensé et qui pourraient vous couper le sommeil.

© Sputnik . Mikhail Serbin Attention danger! Manque de sommeil ou comment ne pas mourir dans son lit

Ce n'est pas un secret que la nourriture a un impact sur la qualité du sommeil. Si les méfaits du café, de l'alcool ou du sucre sont déjà bien connus, il reste encore tout un éventail de produits qui sont à éviter dans les assiettes pour dormir du sommeil du juste.

Nourriture pimentée

Des chercheurs australiens ont établi au cours de leurs recherches que les personnes qui consommaient régulièrement de la moutarde ou du tabasco pendant le dîner dormaient moins bien que d'habitude.

«À part le fait que la nourriture très pimentée soit liée aux déviations du sommeil, elle peut également provoquer des brûlures d'estomac et des reflux», explique à The Kitchen le spécialiste de l'American Academy of Sleep Medicine, Lynelle Schneeberg.

Aubergines

Même si les gourmands ont un faible pour les aubergines et leur goût délicat, ce plat est à éviter le soir.

«Les aubergines contiennent une grande quantité de tyramine, un acide aminé augmentant le niveau du stimulateur hormonal naturel de la noradrénaline», rapporte Nate Watson du Laboratoire de recherche SleepScore Labs.

Concombres

Si les concombres sont aimés non seulement pour leur goût mais aussi pour leurs effets bénéfiques sur la santé, ces légumes devraient être consommés avec modération le soir car les concombres augmentent la production de l'urine ce qui fait se lever plusieurs fois pendant la nuit.

Par ailleurs, d'autres fruits et légumes, comme, par exemple, le céleri, les tomates, le chou, les pastèques, les pommes et les agrumes produisent le même effet sur l'individu.

Pamplemousse

À part l'effet des pamplemousses déjà mentionnés, il peut être à l'origine d'un autre problème, empêchant de dormir. En effet, il provoque des brûlures d'estomac et doit être consommé avec précaution par les personnes ayant des soucis avec la digestion.

Lard fumé

Le lard fumé, tout comme une grande partie de la charcuterie, pèse lourd sur l'estomac surtout le soir.

«Il ne faut pas l'équivalent d'un déjeuner pendant le dîner. Dans ce cas-là, l'organisme devra utiliser l'énergie pour lancer le processus de la digestion et, ce qui est évident, vous ne pourrez pas vous endormir. De plus, cette habitude de manger beaucoup le soir est capable d'augmenter les risques de dysfonctionnement de l'estomac», résume Lynelle Schneeberg.