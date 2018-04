La protéine responsable de l'agressivité de la leucémie identifiée

L'identification de la dégradation de l'ubiquitine-fusion 1 (UFD1) permet de mieux comprendre les causes de la progression de la leucémie, son niveau d'agressivité et sa résistance aux médicaments, relate la revue Leukemia.

La leucémie est un cancer du sang qui affecte les individus de tous les groupes d'âge. La leucémie à cellules T constitue sont un sous-type de leucémie particulièrement agressif qui se révèle mortel chez 20% des enfants et 50% des adultes.

Des chercheurs de l'école de médecine de l'université de Boston (BUSM) ont effectué des analyses combinées d'échantillons de patients et de modèles expérimentaux de leucémie qui ressemblent à un sous-type majeur de la maladie . Ils ont découvert que l'UFD1 est exprimée dans ce sous-type agressif de leucémie et que la réduction de ses taux protéiques d'environ 50% inhibait le développement et la progression de la maladie sans nuire à la santé générale des modèles expérimentaux.

«En raison de ces risques décourageants et parce que les traitements actuels restent très toxiques pour les patients, les recherches ultérieures sont nécessaires pour comprendre les causes de l'agressivité et de la résistance au traitement, et pour identifier des traitements alternatifs efficaces et peu toxiques à la fois», souligne Hui Feng, professeur de pharmacologie et de médecine à BUSM.

«Cette recherche identifie le potentiel de cibler l'UFD1 pour traiter la leucémie agressive sans provoquer une forte toxicité pour les tissus avoisinants», a-t-il conclu.