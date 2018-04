Un nouveau logiciel holographique trompe notre perception sensorielle (vidéo)

Un nouveau projeteur holographique a été présenté lors de l'Asia World Expo de Hong Kong. Il s'agit d'une machine de publicité holographique qui utilise des lumières LED qui tournent soit de la graphique 3D, soit de la vidéo. Ce logiciel devrait être bientôt utilisé pour des publicités, selon des médias.

Sur la vidéo de démonstration, on peut voir une jeune fille tenir un petit logiciel muni d'une partie tournante qui projette des pales de lumière.

© AP Photo / Laurent Cipriani Cinq utilisations complètement folles des hologrammes

Elles commencent à tourner et tout d'un coup on voit différents objets et personnages apparaître dans l'air. Selon ce que l'on peut entendre sur la vidéo, les spectateurs du show étaient impressionnés. Les objets projetés, dont un Pikatchou, un dollar, une bouteille de Coca-Cola, semblaient être à tel point réel qu'on avait l'impression qu'il était possible de les prendre dans ses mains.