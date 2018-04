À Hawaï, le volcan Kilauea offre un spectacle à couper le souffle (vidéo)

Les scientifiques de l'US Geological Survey à l'Observatoire volcanologique d'Hawaï ont enregistré mercredi matin la nouvelle activité du volcan Kilauea.

«Le niveau du lac de lave est encore assez élevé», a déclaré Janet Babb, géologue de l'Observatoire.

Les coulées de lave se propagent sur presque deux mètres de large. Au contact avec de l'eau de mer, cette dernière commence à bouillir en créant des nuages de vapeur et en projetant vers le haut desfragments de lave.

Le service géologique des USA a constaté que la température de la coulée de lave était d'environ 220 degrés Celsius.

Le Kilauea est un volcan des États-Unis situé à Hawaï, dans le sud-est de l'archipel et de l'île du même nom. Ce volcan bouclier qui est apparu au pied du Mauna Loa voisin culmine à 1 246,2 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des plus imposants du monde si on tient compte de l'empilement total de ses coulées de lave.

Stunning timelapse shows lava repeatedly overflowing into the Halema‘uma‘u crater at the summit of the Mount Kilauea volcano in Hawaii. https://t.co/LAyjJVZBEb pic.twitter.com/npbLqwfr9U — ABC News (@ABC) 28 апреля 2018 г.

Pour les Hawaïens, le Kilauea est la demeure de Pélé, la déesse hawaïenne des volcans et du feu. C'est elle qui déclenche les séismes en frappant le sol avec son pied et provoque les éruptions en utilisant son Paʻoa, un bâton magique. Divinité parmi les plus importantes de la mythologie hawaïenne, elle faisait l'objet d'un important culte au sommet du volcan, culte qui se perpétue encore aujourd'hui avec quelques offrandes et danses en son honneur. Cet héritage culturel, géologique et environnemental du Kilauea est protégé par plusieurs réserves naturelles ainsi que par le parc national des volcans d'Hawaï, l'un des plus fréquentés des États-Unis.