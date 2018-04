Cet effet inattendu de la vitamine B6 pourrait révolutionner la science

Une récente étude publiée dans la revue Perceptual and Motor Skills, jette une nouvelle lumière sur la corrélation entre la vitamine B6 et notre capacité de nous souvenir de nos rêves au réveil.

«Les résultats obtenus démontrent que la vitamine B6 améliore la capacité des personnes à se souvenir de leurs rêves en comparaison avec un placebo», explique l'auteur de la recherche, Dr Denholm Aspy de l'University's School of Psychology.

«La vitamine B6 n'a pas affecté la vivacité, l'étrangeté ou la couleur de leurs rêves, ni d'autres aspects de leurs habitudes de sommeil», tient-il toutefois à souligner.

Lors de cette étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, les participants ont pris chaque fois 240 mg de vitamine B6 avant d'aller dormir.

Avant de prendre ces compléments alimentaires, de nombreux participants se souvenaient rarement de leurs rêves, et ils ont signalé des améliorations à la fin de l'étude.

«Au fil du temps, mes rêves sont devenus de plus en plus clairs et faciles à retenir», a confié l'un des participants.

«En moyenne, nous passons environ six ans de notre vie à rêver. Si nous sommes capables de contrôler nos rêves, nous pourrons alors utiliser notre temps de rêve de manière plus productive», souligne le chercheur.

«Rêver lucide a de nombreux avantages potentiels. Par exemple, on pourrait s'en servir pour surmonter les cauchemars, traiter les phobies, résoudre des problèmes créatifs, raffiner la motricité et même faciliter la réhabilitation après un traumatisme physique. », a-t-il conclu.

La vitamine B6 est naturellement présente dans divers aliments, notamment les céréales complètes, les légumineuses, les fruits (comme les bananes et les avocats), les légumes (épinards et pommes de terre), le lait, le fromage, les œufs, la viande rouge, le foie et le poisson.