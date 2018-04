En appliquant ces 5 astuces simples, l’Homme vivra 10 ans de plus

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Le produit alimentaire à ne jamais acheter pour repousser la mort

Non-consommation d'alcool et de tabac, alimentation saine, masse corporelle modérée et activités physiques régulières. Telles sont les conditions auxquelles se soumettre pour vivre en moyenne 10 ans de plus, affirme des spécialistes de l'Université de Harvard cités par le site The Market Match

Pour parvenir à de telles conclusions, les chercheurs ont analysé les données concernant la santé de 40.000 médecins qui ont été recueillies au cours des 30 dernières années.

«Notre étude a montré qu'un mode de vie sain demeure le principal moyen pour prolonger la vie. Malheureusement, aujourd'hui peu nombreux sont ceux qui suivent ses règles simples. Les hommes politiques et les fonctionnaires doivent s'efforcer de créer le climat dans lequel un régime alimentaire sain, des activités physiques et l'absence de mauvaises habitudes deviendront populaires dans la population», a indiqué Frank Hu de l'Université de Harvard.

Selon cette étude, les hommes et les femmes qui ont suivi ces principes ont vécu en moyenne jusqu'à respectivement 87 et 93 ans, tandis que les autres participants se sont éteints à l'âge de 75 et 79 ans.