La résurrection des mammouths de plus en plus proche: une nouvelle percée des chercheurs

Les scientifiques travaillent sur la conception d'un mammouth hybride sans défenses pour qu'il ne soit pas exposé à la menace du braconnage pour l'ivoire, rapporte le quotidien britannique The Daily Mail.

Il y a deux ans des spécialistes de l'Université de Harvard ont modifié des séquences d'ADN d'éléphant avec de l'ADN de mammouth. Actuellement, les scientifiques travaillent sur la création d'un utérus artificiel pour y faire se développer l'embryon de l'animal hybride. Les spécialistes ne veulent pas qu'une éléphante porte cet embryon pour ne pas compromettre l'expérience scientifique. Pour l'instant, ils font des essais sur des souris dont les embryons arrivent à maturité bien plus rapidement que ceux des éléphants.

«Mon but est non seulement de ressusciter des mammouths, mais aussi de ressusciter leurs gènes et montrer comment ils fonctionnent. Nous avons déjà ressuscité 44 gènes de mammouth. Si tout cela marche, ça sera plus qu'un éléphant résistant au froid, il ne sera pas limité aux gènes de mammouth», a expliqué le professeur George Church, directeur de la recherche, cité par The Daily Mail.

La chose la plus difficile pour les scientifiques est de faire se développer un embryon in vitro. Le problème est encore plus important parce que la gestation des éléphants dure très longtemps et que les expériences prennent beaucoup de temps.