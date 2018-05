La Russie est en train de créer un sauna et une machine à laver spatiaux

L'Institut de recherche et d'ingénierie des matériaux à Moscou a été chargé de créer des systèmes de récupération d’eau pour les futurs engins spatiaux, ainsi que pour les stations orbitales et les bases terrestres à venir.

La station spatiale internationale (ISS) pourrait être équipée à l'avenir d'un sauna et d'une douche, assure l'Institut de recherche et d'ingénierie des matériaux de Moscou.

Lors d'une récente réunion du conseil scientifique et technologique de l'Institut, il a été décidé «de commencer le développement de moyens sanitaires et hygiéniques, comprenant une douche, un sauna, un lavabo et une machine à laver, capables de fonctionner dans des conditions de microgravité lors de vols spatiaux ».

De plus, l'Institut envisage de se concentrer sur le développement de systèmes de récupération d'eau, qui seront utilisés par le personnel de futurs engins spatiaux, stations orbitales et bases terrestres.

Le conseil a souligné que «l'étape la plus importante du travail» serait le test de ce nouvel équipement à bord de l'ISS.