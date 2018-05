Ce soir, des planètes réservent aux Terriens un spectacle unique

Dans la nuit du 2 au 3 mai, après minuit, en regardant le ciel, il faudra retenir son souffle. Six corps célestes ont réservé une surprise spectaculaire à ceux qui aiment contempler le ciel nocturne.

Une mini-parade de planètes aura lieu dans la nuit du 2 au 3 mai. Six corps célestes, Mars, Saturne, Jupiter, la vieille Lune, Alpha Virginis et Antarès, s'aligneront à l'horizon sud.

C'est à 2h00, heure de Paris, qu'on pourra contempler au mieux cette parade, selon les informations communiquées par le Planétarium de Moscou.

Alpha Virginis et Jupiter apparaîtront juste après minuit à l'horizon. Antarès, la vieille Lune, Saturne et Mars les rejoindront après 1h00, heure de Paris.

La parade de planètes est un phénomène astronomique lors duquel quatre planètes se retrouvent d'un même côté du Soleil, pas trop éloignées l'une de l'autre. Il s'agit de Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Mercure. On ne peut qualifier l'alignement des planètes dans la nuit du 2 au 3 mai que de mini-parade, parce que ce ne sont que trois planètes qui la formeront, accompagnées de la Lune et de deux étoiles.