Des scientifiques expliquent quand le cancer et le vieillissement pourraient être vaincus

Et si l’on pouvait oublier le cancer dans un avenir assez proche? Dans une dizaine d’années, il sera possible de créer des cellules invulnérables au cancer, au vieillissement, à la radiation et au gel, ont annoncé des spécialistes britanniques à l’issue de leurs recherches.

Des scientifiques britanniques du centre de recherches Genome Project estiment qu'il sera possible de créer d'ici une dizaine d'années des cellules invulnérables au cancer , au vieillissement, à la radiation et au gel, écrit le portail Stat.

Pour leurs hypothèses, les spécialistes en génétique s'appuient sur leurs recherches ciblant une cellule de la bactérie intestinale E. coli. Selon les chercheurs, ils ont apporté 321 modifications à la cellule, jusqu'à ce qu'elle devienne invulnérable aux virus.

Néanmoins, les chercheurs soulignent que reprogrammer le génome d'une plante ou d'un mammifère demandera beaucoup plus d'efforts.

«Reprogrammer chaque protéine dans un génome humain demandera environ 400.000 modifications», a expliqué George Church, un spécialiste de l'Université d'Harvard.

En revanche, les chercheurs sont convaincus qu'il sera possible d'arriver à ce résultat d'ici à une dizaine d'années. Selon les généticiens, il sera de plus possible de programmer les gènes humains de sorte qu'ils deviennent insensibles à la radiation, au vieillissement, au cancer et au gel.