Des chercheurs établissent un lien entre le sauna et le risque d’AVC

Des scientifiques d’universités d’Europe et des États-Unis ont découvert un lien entre la fréquentation du sauna et le risque d’accident vasculaire cérébral.

© Sputnik . Mikhail Serbin Voici ce qui arrive à l’organisme lorsqu'on va régulièrement au sauna

Des visites régulières au sauna réduisent le risque d'accident vasculaire cérébral ( AVC ), annonce le portail Medical Xpress.

Des chercheurs d'universités de l'est de la Finlande, de Bristol, de Leicester, d'Emory, de Cambridge et d'Innsbruck ont observé un groupe de 1.628 habitants de la province de Finlande orientale âgés de 53 à 74 ans pendant 15 ans. Ces personnes ont été divisées en trois groupes en fonction de la fréquence de leurs visites au sauna. Une fois par semaine, deux ou trois fois et de quatre à sept fois.

Le risque de faire un AVC est inférieur respectivement de 14% et 61% pour les membres des deux derniers groupes par rapport à ceux qui n'ont été au sauna qu'une fois par semaine.

© Photo. Fotolia/Syda Productions Ce type de régime serait susceptible de prolonger la vie

Cela étant, des facteurs tels que le sexe, l'âge, le diabète, la consommation d'alcool, le niveau d'activité physique, etc. n'ont pas été pris en compte.

C'est une étude qui n'établit pas de lien de causalité, a souligné Setor Kunutsor, chercheur principal de l'école médicale de Bristol. De plus, cette étude est limitée par le fait qu'elle ne concerne que le sauna finnois traditionnel et que ses résultats ne peuvent pas être appliqués à d'autres types de sauna. Cette étude ne prend pas en compte ceux qui ne vont jamais au sauna, a indiqué M.Kunustor.