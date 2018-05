Découverte de traces de mystérieux ancêtres de l'homme aux Philippines

Des archéologues ont découvert aux Philippines de nouveaux témoignages prouvant que les humains vivaient dans la région il y a plus de 700.000 ans, soit des centaines de milliers d'années plus tôt que ce qui était jusqu'alors estimé. Selon la revue Nature, les scientifiques ont trouvé des outils en pierre et des os d'animaux qui ont été dépecés.