La liste des produits les plus nocifs pour le système cardio-vasculaire révélée

Le magazine Time a composé une liste des dix produits les plus nocifs pour le système cardio-vasculaire. Ainsi, pour ne pas être victime de maladies cardiaques, des scientifiques déconseillent vivement de manger au fast food, et notamment des hamburgers car les acides gras saturés ont un impact nuisible sur le cœur.

De plus, la plupart des fast-foods utilisent des ingrédients qui ne sont pas de bonne qualité. Les méthodes de préparation du repas ne sont pas non plus soigneusement respectées.

Ensuite, les chercheurs appellent à éviter la charcuterie car, à part la concentration élevée d'acides gras saturés, ces produits comportent beaucoup de sel.

Les cardiologues conseillent, entre autres, de ne pas abuser des plats frits dans l'huile comme, par exemple, les frites, car ils augmentent le taux de mauvais cholestérol.

Une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont accros aux friandises: les bonbons, les biscuits et les cakes ne sont pas recommandés car le sucre, qu'ils contiennent, provoque le surpoids, l'augmentation du cholestérol et le développement du diabète.

Les boissons non alcoolisées ainsi que les jus sucrés représentent également un danger.

Finalement, les chercheurs appellent à privilégier pour le petit déjeuner les fruits et les toasts de pain complet aux céréales. Selon eux, la consommation de glucides et de sucre le matin augmente également le risque de déclenchement des processus inflammatoires. De plus, ceci pousse l'individu à manger encore plus de produits sucrés.