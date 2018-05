Des astrophysiciens précisent le destin de notre système après la mort de son Soleil

Un nouveau modèle informatique d'une étoile adulte se transformant en une naine blanche a permis à une équipe d'astrophysiciens de l'Université de Manchester de comprendre ce qui attend notre système solaire après la mort de son étoile.

«Les données des observations montraient que des étoiles de la taille du Soleil pourraient générer des nébuleuses brillantes, tandis que la théorie disait que cela est impossible parce que cela ne pouvait se produire qu'avec une étoile deux fois plus grosse que notre Soleil. Nous avons pu montrer que cela est possible avec des étoiles qui ont la même masse que le Soleil, ce qui a permis de mettre fin à 25 ans de discussions», a déclaré Albert Zijlstra.

Dans 4,5 à 5 milliards d'années, l'hydrogène, le combustible nucléaire de notre Soleil, sera épuisé et l'étoile commencera à brûler son hélium ce qui entraînera une hausse de sa température et une augmentation de son diamètre jusqu'à engloutir Vénus et Mercure ainsi qu'à transformer la Terre en une sphère rouge privée de vie.

En fin de compte, le Soleil se débarrassera de toutes ses couches gazeuses supérieures et se transformera en une naine blanche, un objet très chaud qui continuera à briller grâce à la chaleur encore présente dans ce qui aura été le noyau. Sa lumière réchauffera et illuminera les nuages de gaz environnants, les transformant en une tache brillante dans le ciel nocturne des autres mondes. C'est ainsi que notre système solaire deviendra une nébuleuse planétaire.

«Nous avons non seulement réussi à mettre un terme à l'une des disputes les plus anciennes de l'histoire de l'astronomie, mais aussi établir ce qui attend le Soleil à l'avenir, après sa mort. De plus, nous avons maintenant une technique qui permettra de trouver de très vieilles étoiles dans les galaxies lointaines et de déterminer leur âge, ce qui était difficile à faire auparavant», conclut Albert Zijlstra.