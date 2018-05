Et voici pourquoi il faudrait effacer le sourire de votre visage

Les personnes qui sourient paraissent plus vieilles sur les photos que celles qui ont l’air préoccupé ou perplexe, rapporte la revue scientifique Research Digest.

D'après ces scientifiques, ce fait pourrait être lié aux rides qui apparaissent sur le visage d'une personne qui sourit.

Pour parvenir à de telles conclusions, les spécialistes ont mené une étude à laquelle ont participé 40 hommes et femmes dont l'âge moyen était de 24 ans. Les chercheurs ont demandé aux participants d'estimer l'âge de 35 hommes et de 35 femmes sur des photos. Les personnes photographiées étaient les mêmes, mais sur certains clichés elles souriaient, sur les autres, non.

Après avoir analysé les résultats obtenus, les spécialistes ont conclu qu'un sourire vieillit d'un.