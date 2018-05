L’immunité contre… l’amour découverte

Des chercheurs de l'Université McGill de Montréal sont parvenus à la conclusion que les humains ont « une immunité comportementale » en plus des immunités naturelle et acquise qui luttent contre les bactéries, les virus et les parasites.

Ce «nouveau» type d'immunité permet d'éviter les situations et les personnes potentiellement dangereuses pour la santé

On a supposé l’existence d’une immunité de ce type pour la première fois il y a dix ans. La recherche menée à l’Université McGill visait à déterminer si cette «nouvelle» immunité pouvait influencer la vie privée et les relations amoureuses.

Les expériences ont montré que les sujets qui avaient regardé une vidéo sur les bactéries et les parasites avant d’aller à un rendez-vous romantique avec une personne inconnue ne voulaient plus la revoir, même si elle leur avait plu.

Les scientifiques affirment que nous sous-estimons très souvent le rôle de notre subconscient dans nos relations amoureuses.

Cette étude a été publiée en 2018 dans le volume 44 (2) de la revue scientifique Personality and Social Psychology Bulletin.