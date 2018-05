Le géant russe Roscosmos veut recouvrir la planète d’un internet très haut débit

«Un projet de création d'un système national de couverture de la Terre avec un accès internet haut débit et l'assurance de communications continues pour les appareils sans-pilote, pour un "internet des objets" et la transmission sécurisée des données sera présenté», est-il écrit dans un communiqué.

La présentation aura lieu le 22 mai 2018, informe Roscosmos.

De ce fait, il pourrait apparaître en Russie un concurrent au britannique OneWeb Satellites, un projet commun des entreprises Airbus et OneWeb, et au système O3b, supervisé par SES, ainsi qu'au Starlink qui appartient à la société Space X.

Il s'agit d'un projet d'un système mondial de satellites d'information multifonctions (GMISS). Initialement, l'initiative de créer ce système revient à la société Russian Space Systems.



© Sputnik . Oleg Urusov Le projet US de satellites OneWeb achète des fusées russes

Des dirigeants et responsables des plus grandes entreprises russes, des autorités gouvernementales de la Fédération de Russie, des organisations financières et bancaires, ainsi que des institutions de développement sont invités à cette présentation, qui sera donnée par le directeur général de Roscosmos Igor Komarov.

Le projet russe est estimé à 299 milliards de roubles (plus de quatre milliards d'euros) pour la période s'étendant jusqu'à 2020.