Pourquoi il ne faut absolument pas réchauffer son repas dans des barquettes en plastique

Si vous conservez et réchauffez votre repas dans des barquettes en plastique, pensez à tout prix à vous débarrasser de cette habitude, insistent des scientifiques indiens. Selon eux, sous les effets de la chaleur, le plastique émane des substances toxiques qui affectent considérablement la santé.

Souhaitant casser la croûte en vitesse, nombreux sont ceux qui conservent et réchauffent leur repas dans des barquettes en plastique. Néanmoins, des scientifiques indiens préviennent que cette habitude nuit à la santé et ce pour de multiples raisons, écrit le quotidien indien The Deccan Chronicle.

Sous l'influence de la chaleur, le plastique émane des substances toxiques dangereuses pour la santé. Elles peuvent en particulier provoquer le développement du diabète, d'une hypertension artérielle et une baisse de la fertilité, alertent les chercheurs.

Ils rappellent que le bisphénol A et les acides phtaliques que le plastique contient sont les combinaisons chimiques les plus dangereuses.

Implantés dans le flux sanguin, ils peuvent provoquer des dysfonctionnements hormonaux et même le cancer. Le plastique alimentaire contient également d'autres types de cancérogènes qui pénètrent facilement dans la nourriture réchauffée au micro-onde.

Pour minimiser les risques, les spécialistes conseillent de réchauffer son repas dans des assiettes ou des barquettes en verre.