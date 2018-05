Quel cerveau faut-il avoir pour gagner plus?

Pourquoi certaines personnes, même en travaillant beaucoup, ne gagnent que très peu? La réponse est simple. La situation économique et sociale de l’individu a un lien avec l’anatomie et le fonctionnement de son cerveau, affirment des scientifiques américains.

Des spécialistes américains de l'Université du Texas se sont interrogés sur le lien qui existerait entre le fonctionnement du cerveau et le niveau de revenu de l'individu.

Pour creuser le fond de cette question, ils ont mené une étude sur un échantillon de 304 personnes, âgées entre 20 et 89 ans. Les bénévoles ont été invités à répondre aux questions concernant leur formation, leur carrière et leurs revenus. Par la suite, ils ont passé un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Les résultats obtenus ont permis d'obtenir des informations concernant la quantité de matière grise, l'épaisseur de cortex cérébral ainsi que les liens fonctionnels entre les différentes parties du cerveau.

Ayant comparé les résultats des deux tests, les chercheurs ont établi que les personnes qui avaient du succès, étant âgées entre 35 et 64 ans, avaient plus de matière grise. Ils avaient également des liens plus solides entre les neurones par rapport à leurs collègues qui avaient moins de succès.

Les spécialistes expliquent ces résultats par une meilleure mémoire et, donc, par un risque moins prononcé du développement de la démence.

Selon les chercheurs, cette étude montre que le mode de vie, le régime alimentaire ainsi que l'environnement affectent non seulement la sante de l'individu mais aussi le fonctionnement de son cerveau.