Un indice attestant de l’existence d’une nouvelle planète géante découvert

Une groupe internationale d'astronomes se dit prêt à présenter une nouvelle preuve de l'existence de la «planète neuf» du système solaire. Il s'agit de l'objet transneptunien 2015BP519 éloigné du Soleil de 55 unités astronomiques, écrit la revue Science Alert.

Ce corps céleste a été enregistré par le télescope Víctor Blanco, situé au Chili. La découverte a été faite dans le cadre du projet Dark Energy Survey, destiné à la recherche de la matière noire et à explorer les capacités de l'Univers.

L'objet 2015BP519 a été observé pendant 1.100 jours ce qui a permis de déterminer les caractéristiques essentielles de son orbite.

Au cours des observations, les astronomes ont constaté que la distance maximale entre le corps céleste en question et le Soleil constituait environ 450 unités astronomiques. Dans le même temps, l'excentricité de l'orbite est égale à 0,92 degré tandis que son inclinaison en fait 54.

D'après les calculs, si l'objet 2015BP519 s'est formé dans le système solaire, son orbite ne peut pas être expliquée par l'influence gravitationnelle de planètes géantes déjà connues.

Les résultats de la modélisation ont montré que l'inclinaison observée et un demi-axe important avaient pu se former et se maintenir pendant une longue période sous condition d'être sous l'influence de la «planète neuf», dont l'existence n'avait pas encore été confirmée.

La «planète neuf» est une planète hypothétique du Système solaire qui aurait été repérée de manière indirecte, son existence étant suggérée par les perturbations de l'orbite de plusieurs objets transneptuniens.

Selon les scientifiques, elle serait située au-delà de Neptune, étant donc la neuvième planète du Système solaire tant dans l'ordre de sa découverte qu'en termes de distance par rapport au Soleil.