Le premier «migrant interstellaire» découvert dans le Système solaire

Des astronomes ont découvert sur l'orbite de Jupiter le premier «migrant interstellaire». Il s'agit de l'astéroïde 2015 BZ509 qui, selon le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), est «un membre permanent du système solaire… mais il n'y serait pas né».

«Il occupe l'orbite de Jupiter et tourne autour du Soleil à la même vitesse que la planète géante. Sauf qu'il le fait… en sens inverse», précise le communiqué du CNRS.

Intrigués par ce fait, le chercheur du CNRS Fathi Namouni et sa consœur brésilienne Helena Morais, ont réalisé une expérience plus précise afin d'établir les origines de ce corps célestes. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans la revue MNRAS.

Ainsi, Fathi Namouni et Helena Morais ont retracé l'orbite de 2015 BZ509 par simulation numérique, de septembre 2017 à février 2018, en utilisant le Mésocentre Sigamm installé à l'Observatoire de la Côte d'Azur.

Leurs observations ont permis de constater que le «2015 BZ509 n'est pas originaire de notre Système solaire et qu'il a dû naître dans un système stellaire voisin avant d'être capturé par Jupiter».

«Une immigration tout-à-fait possible car l'amas d'étoiles original dans lequel le Soleil s'est formé contient des étoiles possédant leurs propres planètes et astéroïdes. La grande proximité de ces étoiles, combinée aux forces gravitationnelles des planètes, a pu permettre à ces systèmes stellaires d'attirer, d'enlever et de capturer des astéroïdes les uns des autres», lit-on dans le communiqué.

L'astéroïde 2015 BZ509 est donc le premier astre du Système solaire dont l'origine extrasolaire a été identifiée.