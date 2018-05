Google a-t-il espionné les possesseurs d’iPhone?

Un juge britannique a procédé à l'examen d'une plainte collective contre Google dans le cadre de laquelle 4,4 millions d'utilisateurs d'iPhone ont accusé la société d'espionnage et de s'être livrée à la collecte de leur données personnelles, fait savoir The Guardian.

D'après l'avocat Richard Lloyd qui représente la partie plaignante, entre août 2011 et février 2012 Google aurait recueilli les données personnelles de ses utilisateurs à des fins publicitaires, en contournant les paramètres de sécurité du navigateur Safari développé par Apple.

Les victimes réclament une indemnisation d'un montant total de 3.200 millions de livres sterling (environ 3.650 millions d'euros, ndlr).

D'après The Guardian, les représentants de Google ont déclaré, à leur tour, que la société n'avait pas transmis ces informations à de tierces parties. Ils ont également estimé que Richard Lloyd, ancien directeur de la société Which?, n'était pas impartial et ne devait pas s'occuper de cette affaire.