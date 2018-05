L'apocalypse climatique planétaire est-elle pour demain?

La situation climatique devient de plus en plus extrême, les catastrophes naturelles toujours plus fréquentes et dévastatrices. Selon des chercheurs chinois, le réchauffement climatique pourrait mettre en péril la vie de notre planète d'ici fin du XXIe siècle, avant tout à cause d'inondations et de sécheresse n’épargnant aucune partie du monde.