La météorite martienne «Beauté noire» livre de nouveaux secrets

Découverte en 2011 dans le désert du Sahara, la météorite martienne «Beauté noire» est une source précieuse de connaissances sur l'histoire de la planète rouge. Une nouvelle étude de scientifiques américains consacrée à la pierre fait un peu plus la lumière sur l'évolution géologique de Mars.

Contenant une variété de différents minéraux de la croûte martienne, la météorite «Beauté noire» peut fournir des informations importantes sur un événement majeur qui s'est passé dans l'histoire lointaine de Mars, écrit The Independent.

Il s'agit de l'altérité entre les hauts plateaux de l'hémisphère sud fortement cratérisés et les basses terres de l'hémisphère nord. L'altitude des uns et des autres varie entre un et trois kilomètres.

«Cette étude multidisciplinaire, combinant des techniques géochimiques traditionnelles et innovantes, nous a fourni de nouvelles perspectives passionnantes sur la chronologie des processus majeurs qui ont façonné la jeune Mars», a déclaré Caroline Smith, conservatrice principale des météorites au Musée d'histoire naturelle de Londres.

Des chercheurs ont déjà suggéré que les basses terres du nord, qui occupent environ un tiers de la surface martienne, étaient le résultat d'un objet massif qui serait entré en collision avec la planète mais il reste encore à établir quand cette catastrophe a eu lieu.

«Si la dichotomie de la croûte martienne résulte d'un impact géant, ce que suggèrent les données disponibles et la modélisation, l'histoire de NWA 7034 indique que cette pierre s'est formée très tôt dans l'histoire de la planète, il y a 4,4 milliards d'années», explique Bill Cassata du laboratoire national de Lawrence Livermore.

Selon l'analyse de l'équipe dirigée par M.Cassata, toutes les roches qui composent NWA 7034 étaient déjà présentes dans le «terrain source» martien il y a 4,4 milliards d'années. Les scientifiques ont également montré que ce terrain était soumis à une activité volcanique importante il y a 1,7 à 1,3 milliard d'années.

Cependant, les différents éléments qui font partie de la météorite «Beauté noire» ont été combinés sur Mars il y a seulement environ 200 millions d'années. Cela indique que l'impact géant qui a formé la «dichotomie» entre le nord et le sud s'est produit il y a 4,4 milliards d'années, car un tel impact aurait enterré ou détruit les roches près de la surface donc la météorite n'aurait pas pu se former à une époque plus récente.

Seules 150 météorites martiennes ont été retrouvées sur Terre. La pierre en question a été découverte en 2011 dans le désert du Sahara, sur le territoire du Maroc. Sa masse totale est estimée à 320 grammes. La plupart de ses morceaux se trouvent dans les collections privées et passent sous le marteau au prix de 19.000 euros le gramme.