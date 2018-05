Les fruits de mer auraient-ils un impact sur notre sexualité?

Des spécialistes de la Harvard Medical School conseillent aux couples souhaitant avoir un enfant de manger plus de poisson ainsi que d'autres types de fruits de mer, écrit le portail UPI.com.

L'étude a embrassé un échantillon de 500 couples qui ont été observés pendant un an. Les bénévoles ont été invités à marquer la quantité de fruits de mer consommée et à mener un agenda de leur activité sexuelle. L'expérience a montré que les couples consommant des produits de mer plus de deux fois par semaine faisaient l'amour plus souvent. Ils étaient donc 22% plus actifs que les couples consommant moins de fruits de mer.

De plus, vers la fin de l'expérience, 92% de ces couples attendaient un bébé contre 79% parmi ceux qui mangeaient moins de fruits de mer.

D'après les chercheurs, ces résultats ne peuvent pas être uniquement expliqués par l'activité sexuelle mais aussi par le fait que les fruits de mer ont des effets positifs sur le système reproductif de l'individu.