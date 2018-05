D’énormes vallées «gelées» retrouvées sous l'Antarctique

Les scientifiques ont découvert d'immenses vallées reliant la plus petite calotte glaciaire antarctique de l'Ouest à l'immense calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Est cachées profondément sous la glace, lit-on dans la revue LiveScience.

Des chercheurs sont parvenus à trouver trois canyons traversant les chaînes de montagnes en Antarctique et se trouvant profondément sous la glace, relate la revue LiveScience.

© AFP 2018 VANDERLEI ALMEIDA Les glaciers de l'Antarctique fondent de toute part

Il s'agit ainsi des canyons appelés la Vallée de la Fondation (350 kilomètres de long et 35 km de large), le Bassin de Patuxent (17 kilomètres de large) et le Bassin du Rift Offset (170 kilomètres de long et 35 kilomètres de large).

Chacune d'entre elles représente une route permettant à la glace de s'écouler de grands glaciers vers de plus petits. Tous ces trous étaient auparavant non cartographiés et totalement invisibles sous la glace.

Cela est dû au fait que les deux principaux satellites de cartographie de la glace en orbite autour de la Terre ont de gros angles morts dans le centre de l'Antarctique. L'inclinaison de leurs orbites les empêche d'inspecter la glace du continent le plus méridional.

© REUTERS / Pauline Askin Des scientifiques découvrent la nature des fissures géantes en Antarctique

Voilà pourquoi entre 2015 et 2017, une équipe internationale de chercheurs a commencé à inspecter les lieux depuis des avions, ce qui a notamment permis de faire cette découverte.

Cette trouvaille devrait aider les scientifiques à mieux comprendre le comportement des glaciers face aux changements climatiques et à l'augmentation des températures moyennes.