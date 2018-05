La date du décollage du «véhicule tout-terrain» volant russe annoncée

Le premier vol du «véhicule tout-terrain» volant à décollage et atterrissage ultracourts, qui pourrait trouver une application au sein du ministère de la Défense et du ministère des Situations d'urgence, est prévu pour 2022, a rapporté à Sputnik le représentant de la Fondation russe pour les projets de recherche avancée.

« La Fondation russe pour les projets de recherche avancée et la société "PromServis" basée à Istra ont préparé la conception préliminaire d'un avion à décollage et atterrissage ultracourts. Le premier vol de démonstration est prévu pour 2022. Le ministère de la Défense et le ministère des Situations d'urgence s'intéressent à ce projet », a communiqué la Fondation.

Le communiqué ajoute que «le véhicule tout-terrain» volant sera capable de décoller et d'atterrir sur un bloc de 50 mètres de long avec des barrières hautes de 15 mètres à ses extrémités. De plus, un procédé de soufflage actif sur les surfaces d'appui à l'aide de dix hélices électriques placées sur la longueur de l'aile sera présent sur le nouvel appareil.

Через четыре года в России появится первый «летающий внедорожник» — самолет со сверхкоротким взлетом и посадкой pic.twitter.com/oqKtUL0udX — I.ORKA (@IORKARUS) 30 мая 2018 г.

​«La distance de vol sera de mille kilomètres à la vitesse de 250 kilomètres par heure. La vitesse maximale est à 315 kilomètres par heure, le poids de la charge utile sera de 500 kg. L'avion peut être piloté par l'opérateur, ainsi que travailler en mode autonome. L'opérateur n'a pas besoin de compétences spéciales pour le piloter», poursuit le communiqué.

La Fondation russe pour les projets de recherche avancée a été créée en 2012 à l'initiative du gouvernement russe. Elle est l'analogue de l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA).

À présent, la fondation travaille sur plus de 50 projets pour lesquels plus de 40 laboratoires ont été créés dans des universités, des instituts de recherche et des entreprises de Défense en Russie.