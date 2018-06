Les astronomes perce le mystère des dunes sur Pluton (photos)

Methane ice dunes on Pluto.

Wind-blown sand or ice dunes are known on Earth, Mars, Venus, Titan, and comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. New Horizons observed dunes in the Sputnik Planitia region on Pluto. https://t.co/Q0TtVhzcAf pic.twitter.com/mO3ytWV08m