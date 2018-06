Les erreurs à ne pas répéter dans vos mots de passe

Quels sont les mots de passe les plus faciles à pirater? Une étude ayant révélé les erreurs les plus courantes des internautes victimes de hackers, des chercheurs ont dressé la liste des négligences à ne pas commettre pour protéger des comptes.

Selon une nouvelle étude citée par The Independent, le fait de modifier son ancien mot de passe avec un léger changement d'orthographe ou l'inclusion d'un nouvel ensemble de chiffres à la fin est susceptible de rendre les comptes plus vulnérables aux attaques de hackers.

Le chercheur en informatique de l'Institut polytechnique et université d'État de Virginie, Gang Wang, a analysé plus de 61 millions de mots de passe anonymes, dont plus de 16 millions de mots de passe associés, c'est-à-dire des mots de passe qui ont été réutilisés ou légèrement modifiés et qui peuvent être facilement piratés en seulement 10 tentatives. Tous les mots de passe inclus dans l'étude avaient été rendus publics à la suite de violations de données.

Voici les erreurs les plus courantes que les gens font dans leurs mots de passe:

Utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes

L'étude indique que plus de la moitié des utilisateurs ont utilisé ou modifié le même mot de passe pour plusieurs comptes. Cela peut sembler compréhensible si l'on considère la quantité de mots de passe dont il faut se souvenir chaque jour. Cependant, cela peut également présenter un risque pour l'utilisateur si l'un des comptes où le mot de passe est utilisé est piraté.

Composer un mot de passe basé sur des touches adjacentes

Un moyen facile de se souvenir d'un mot de passe est de simplement le choisir en fonction des touches du clavier qui sont côte à côte. Cependant, cela le rend aussi facile à pirater.

Les exemples les plus courants de mot de passe décrits dans la recherche étaient: 1q2w3e4r, 1qaz2wsx, 1qazxsw2, zaq12wsx,! Qaz2wsx et 1qaz @ wsx.

Les mots de passe chargés d'émotion

Il semble que beaucoup de gens optent pour des mots de passe parlant de sentiments passionnels, chose qu'il faudrait d'ailleurs éviter.

Le langage faisant référence aux émotions d'amour ou de haine était un thème très commun des mots de passe analysés, l'expression «iloveyou» étant le choix le plus populaire. Plusieurs mots de passe contenaient en outre des gros mots et des jurons.

Des marques célèbres

Un certain nombre de marques célèbres sont souvent apparues dans cette liste de mots de passe à ne pas utiliser. Plusieurs personnes ont choisi d'inclure dans leurs combinaisons de mots de passe des sociétés connues telles que Myspace, Coca-Cola ou Playboy. Skittles et Ferrari faisaient également partie de la liste des marques les plus couramment utilisées dans les mots de passe faciles à deviner.

Références à la culture pop

Il n'y a pas de meilleure façon de rendre hommage à son groupe ou film préféré qu'en l'utilisant pour son mot de passe , n'est-ce pas? Faux. Parmi les mots de passe les plus fréquents, on trouve Superman DC et Pokémon, Star Wars et Spider-Man.

Amateurs de football

Les supporters fervents de football ont de fortes chances de le mentionner sur tous leurs réseaux sociaux en ajoutant le nom de leur équipe favorite dans leurs mots de passe.

Liverpool, Chelsea, Arsenal, Barcelone et Manchester étaient les équipes de football de Ligue des Champions les plus répandues dans les mots de passe analysés dans l'étude.