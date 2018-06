Trois planètes semblables à la Terre découvertes non loin de chez nous

Trois nouvelles planètes d'une taille comparable à celle de la Terre ont été détectées par le satellite Kepler à partir des éclipses qu'elles produisent dans la lumière stellaire de leurs étoiles respectives.

Il s'agit en fait de trois nouveaux systèmes planétaires tournant en orbite autour de l'étoile nommée K2-239, située dans la constellation du Sextan à environ 160 années-lumière de notre galaxie, expliquent les chercheurs d'une équipe dirigée conjointement par le professeur Javier de Cos de l'Université d'Oviedo et Rafael Rebolo de l'IAC (Interstate Aviation Committee).

Le temps de révolution des planètes est de 5.2, 7.8 et 10.1 jours respectivement, ajoutent-ils.

Les chercheurs supposent que toutes les planètes découvertes auraient des températures supérieures d'au moins des dizaines de degrés à celles de la Terre en raison du fort rayonnement qu'elles reçoivent de leur étoile.

L'agence spatiale américaine a prévu de lancer un autre engin dans l'espace en mai 2020: il s'agit du télescope spatial James Webb, successeur de Hubble et plus puissant observatoire de l'univers jamais déployé.

James Webb (JWST) sera le télescope le plus puissant jamais construit, avec une sensibilité cent fois plus grande que Hubble, lancé en 1990 et qui avait révolutionné l'astronomie. Il sera notamment capable d'étudier l'atmosphère des exoplanètes, situées hors de notre système solaire et à «sonder les structures mystérieuses et les origines de notre univers», promet la Nasa.