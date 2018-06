Un danger avec lequel nous vivons tous les jours mais qui passe inaperçu découvert

Un groupe de scientifiques de l'université de Maurice ont établi que l'usage répété de torchons faisait augmenter le nombre des microorganismes pathogènes, ce qui est en mesure de provoquer une intoxication alimentaire. Les résultats de la recherche ont été publiés sur EurekAlert!.

Les scientifiques ont ainsi étudié 100 torchons qui avaient été utilisés durant un mois. Les chercheurs ont recueilli des échantillons de bactéries, les ont cultivées et les ont identifiées selon les procédés biochimiques standard.

Les chercheurs ont constaté une augmentation des bactéries dépendant directement du nombre d'enfants et des autres membres d'une famille sur 49% des torchons. Ils ont également trouvé des bacilles intestinaux, des entérocoques, qu'on rencontre plus souvent sur des serviettes humides et réutilisables, et des staphylocoques dorés.

La consommation de produits carnés fait aussi augmenter le nombre de ces bactéries qui peuvent provoquer des problèmes intestinaux.