Menace accrue: une nouvelle bactérie hyper-résistante aux antibiotiques découverte aux USA

Une bactérie hyper-virulente, Klebsiella pneumoniae, a été isolée aux États-Unis, relate le site The Quint. K. pneumoniae résiste notamment aux carbapénèmes (CRE) et est considérée comme une menace urgente (parmi les trois premières) par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

«Le problème de la résistance aux antibiotiques devient de plus en plus alarmant: la combinaison d'une virulence accrue et d'une multi-résistance aux médicaments aggrave encore davantage la situation», a déclaré David Weiss, directeur de l'Université Emory de Géorgie (États-Unis).

Les résultats, présentés lors de la réunion annuelle de l'ASM Microbe 2018 dans l'État de Géorgie ont révélé que l'isolat de K. pneumoniae était hétéro-résistant à l'antibiotique colistine de dernier recours.

L'hétéro-résistance est plus difficile à détecter avec les tests standard de sensibilité aux antibiotiques dans les laboratoires de microbiologie clinique, et cet isolat a été classé comme sensible à la colistine par des méthodes standards.

Cet écart est particulièrement important, car les chercheurs ont montré qu'une telle hétéro-résistance non détectée à la colistine pouvait provoquer un échec du traitement antibiotique chez les souris.

Les chercheurs recommandent une surveillance accrue de cette forme de bactérie, qui pourrait accroître sa virulence et qui pourrait être particulièrement inquiétante dans les milieux hospitaliers.